INCREDIBIL! FCSB l-a dat afara la 24 de ore dupa ce il numise antrenor! Prima reactie a omului de la care a plecat scandalul MONSTRU pentru Becali

A oferit prima reactie dupa cea mai nebuna decizie luata la FCSB in ultimul timp!



Pompiliu Stoica s-a despartit de stelisti la mai putin de 24 de ore dupa ce fusese numit la echipa a doua. El voia sa promoveze, iar Vasile Geambazi, nepotul lui Becali, i-a cerut sa joace doar de distractie. Stoica n-a fost de acord si s-a dus la Becali.

"Am vorbit si cu Vasi, si cu nea Gigi. Eu am alta mentalitate legata de fotbal, iar Vasi vrea altceva la echipa a doua. Pentru mine, dupa o varsta, fotbalistii trebuie sa aiba presiunea rezultatelor. Ei au alta strategie, vor sa joace din placere. Eu nu pot fi de acord cu asta. Adica, pierzi sau castigi tot fotbalist de numesti. Este o concurenta inclusiv in cadrul echipei, nu poti sa faci totul fara un obiectiv. Daca vrei sa evoluezi la Steaua sau in fotbalul mare trebuie sa faci fata exigentelor.

Cand iesi si jocu cu echipe din strainatate, dai de fotbalisti care au avut mereu presiunea performantei. Eu doream sa tragem la promovare, sa am responsabilitate, iar Vasi pur si simplu vede lucrurile altfel. I-am zis si domnului Becali. Si el ar fi vrut rezultate, dar nu a fost sa fie acum. Nu e nicio suparare. Nu a fost niciun scandal intre mine si Vasi sau intre el si domnul Becali", a spus Pompiliu Stoica pentru Fanatik.