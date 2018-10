Reghe, INAPOI LA FCSB?! Reactia lui Becali si cand se poate veni in locul lui Dica

Reghecampf e in pericol la arabi! Joi poate fi demis! Doar in martie ii poate lua locul lui Dica la FCSB.

Reghecampf e obligat sa castige urmatorul meci in Emirate, altfel arabii il dau afara. Si nu doar pe el, ci si pe Mutu, care antreneaza echipa secunda a lui Reghecampf.



In 2015, Reghecampf i-a luat locul lui Radoi la FCSB. Dica ramane cel putin pana-n martie, cand se intra in play-off. Becali are alt razboi de dus. Vrea sa-si ia cetatenie americana ca sa-l bata pe Talpan la Washington.



"Dica nu pleaca. Sa ma intrebati dupa 13 etape, da? Eu daca pun un cal antrenor castig campionatul", spune Becali.