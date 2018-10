Dica, salvat de un singur jucator! Fara el, FCSB ar fi fost la retrogradare cu Dinamo: fotbalistul esential pentru Becali

FCSB a terminat turul sezonul regulat pe locul 2 in clasament, dar situatia echipei putea fi mult mai dificila.



Echipa lui Nicolae Dica a stat in acest tur de campionat doar intr-un singur jucator, fapt dovedit si de ultimul meci. FCSB a castigat partida cu Voluntari prin golurile lui Gnohere, jucator care a ajuns la 9 reusite pana acum.

De altfel, Gnohere si-a salvat echipa in mai multe randuri pe parcursul primei parti a campionatului, iar fara cele 9 goluri ale sale FCSB ar fi fost in aceeasi situatie ca Dinamo. In zona retrogradarii, cu doar 12 puncte. Gnohere a marcat in derby-ul cu Dinamo, in meciurile cu Iasi, Gaz Metan, Sepsi, FC Botosani si Hermannstadt.

Gigi Becali a realizat rapid cat de important este Gnohere pentru echipa si nu doar ca i-a prelungit contractul, dar i-a oferit si o marire salariala. "Bizonul" castiga acum 20.000 de euro pe luna.