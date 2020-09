A inscris in Champions League si vine sa o faca pe Dinamo o FORTA in Liga 1! Inca un spaniol pentru Contra in Stefan Cel Mare

Dinamo face transferuri pe banda rulata de la venirea investitorilor spanioli.

Dupa Juan Camara (26 de ani), Dinamo mai transfera un jucator care a evoluat in UEFA Champions League, Guillermo Fernandez Hierro, potrivit Gazetei Sporturilor.

Fotbalistul in varsta de 27 de ani, acesta a evoluat in 28 de meciuri pentru Bilbao, bifand si 4 aparitii in Liga Campionilor unde a si marcat impotriva celor de la Porto. Dupa acea campanie el a fost cedat in repetate randuri la echipe din Segunda, acolo unde a bifat 159 de partide pentru echipe ca Leganes, Elche si Numancia.

In ultimul sezon el a evoluat pentru Racing Santander (divizia a 3-a din Spania) de unde a fost lasat liber de contract.

Cota lui de piata, potrivit transfermarkt.de este de 400 de mii de euro, Hierro fiind chiar un fost international de tineret spaniol.