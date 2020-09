Cosmin Contra, impresionat de jocul echipei nationale: "Au jucat bine!"  Ce a spus despre remiza cu Irlanda de Nord si debutul lui Radoi

Cosmin Contra considera ca Romania a dominat meciul in majoritatea timpului.

Cosmin Contra a declarat ca a ramas surprins de jocul bun facut de fotbalistii nationalei. Tehnicianul lui Dinamo este de parere ca jucatorii au participat foarte mult la joc, insa a lipsit doar precizia din fata portii.

"Cred ca au dominat meciul in majoritatea timpului, au avut ocazii, nu au reusit sa inscrie al doilea gol, am vazut echipa bine, jucatorii si-au dorit victoria. Trebuie sa fim mai linistiti in apropierea portii, un antrenor nu ii poate spune unui jucator cum sa dea la poarta.

Au inceput Liga Natiunilor cu un rezultat de egalitate, dar la meciul de luni impotriva unei echipe care e favorita, poate se vor deschide mai mult si nu vor mai rata atat de mult.

La un meci de 90 de minute se poate intampla orice, nu putem sa ne luam dupa alte rezultate, la ce a facut Islanda cu Anglia, cred ca se poate intampla orice, nu cred ca nu avem sanse sa batem Islanda.

M-a surprins ca au jucat bine, o formula ofensiva aleasa de Mirel in care jucatorii au avut posesie, nu au avut o progresie foarte incisiva dar si-au creat ocazii pana la urma. Toti jucatorii au participat foarte mult la jocul echipei, toata lumea a incercat sa duca la bun sfarsit ideile lui Mirel.

Daca era inspirat si probabil una dintre schimbari dadea gol, probabil era erou. Mereu vorbim asa dupa meci. Asta e adevarul in fotbal, din pacate ori esti erou, ori esti cel rau", a declarat Cosmin Contra pentru Digi Sport.