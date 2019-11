Riccardo Piscitelli vrea sa se transfere in Serie A! Interviu de SENZATIE al portarului lui Dinamo in Italia: "Voi face asta, indiferent de ce implica"

Portarul lui Dinamo, Riccardo Piscitelli a oferit un interviu publicatiei italiene tuttomercatoweb.com.

De la echipa de tineret a lui AC Milan, la Dinamo Bucuresti. Parcursul lui Piscitelli este explicat in ultimul interviu acordat de italian, intr-o publicatie din tara natala.

"Intotdeauna am vrut sa experimentez astfel de lucruri. Sa imi incerc norocul in campionate noi, sa incerc ceva in strainatate si sa reusesc.

Nivelul din Romania este in continua crestere. Este un campionat bun, care iti poate oferi vizibilitate la nivel european. Cred ca la un derby cu FCSB au venit aproape 40.000 de oameni.

Obiectivele noastre sunt sa ajungem in play-off printre primele 6 si sa continuam sa jucam in campionat pentru a lupta in cupele europene.

Obiectivul meu este sa ajung cat mai sus, ori in afara, ori in Italia, indiferent de ce implica asta", a declarat Piscitelli.