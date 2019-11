RELIGIA FOTBAL! Daniel Pancu se inspira de la Vintila! Cum se pregateste antrenorul Rapidului de meciul cu Snagov VIDEO

Pancu se inspira de la Vintila ca sa ramana mult timp antrenor la Rapid.

N-a mai castigat de 3 etape. Rapidistii sunt suparati ca noul Giulesti va avea doar 14 mii de locuri.

Pe 5 in B cu Rapid, Pancu isi face cruci inaintea duelului cu Snagov, codasa care le-a incurcat pe U Cluj si Petrolul.

"Problema cu postul meu, chiar nu e problema mea! Daca se ia o decizie, o ia conducerea", a declarat Daniel Pancu.

"Daniel nu are postul in pericol, sub nicio forma", a declarat Ovidiu Burca.

Pancu vrea sa inaugureze noul stadion din Giulesti. Va avea 14 mii de locuri, iar rapidistii il considera prea mic.

"Vom avea un muzeu in incinta stadionului vor exista elemente precum sunt locomotiva, ceasurile", a adaugat Burca.