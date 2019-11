Ar fi putut fi o tradare ISTORICA! Unul dintre cei mai mari jucatori din istoria Barcelonei a fost ofertat de Real Madrid! Jucatorul a confirmat discutiile cu marea rivala

Unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria Barcelonei a fost ofertat de Real Madrid.

Andres Iniesta, un jucator emblematic din istoria Barcelonei a vorbit intr-un interviu pentru Marca si a spus ca la un moment dat in cariera sa a primit o oferta de la marea rivala Real Madrid. Acesta a spus ca nu avea niciun motiv sa plece de la Barcelona si cea mai frumoasa perioada din cariera si-a petrecut-o in tricoul formatiei de pe Camp Nou.

"S-au spus si scris multe. Bine, la final, eu am ajuns la 12 ani la Barcelona si singurul meu obiectiv a fost sa triumf acolo. M-am simtit excelent si am fost foarte iubit, nu aveam de ce sa plec. Dar contacte, au fost mereu. Eu am mai spus-o, nu e ceva nou. Toata lumea primeste telefoane, se poate intampla oricum oricarui jucator", a spus Iniesta pentru Marca.

Iniesta a jucat 16 sezoane pentru Barcelona, din 2002 pana in 2018 cand a plecat in Japonia si este considerat de foarte multa lume unul dintre cei mai mari fotbalisti spanioli din toate timpurile.

???? "Llevar el brazalete del Barça y representar tantas cosas es muy significativo sobre todo para un chico que llegó con 12 años al Barça y acabó siendo capitán. Es como escribir un cuento, dibujar un escenario y que al final se cumpla" https://t.co/IoMN6Nv3nY — MARCA (@marca) November 1, 2019