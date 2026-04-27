Planul lui Gigi Becali pentru banca tehnică: cum vrea să aducă antrenor nou la FCSB

FCSB caută urgent un tehnician pentru barajul de Conference League, iar patronul echipei preia negocierile pentru a-l convinge pe Elias Charalambous să revină.

După despărțirea de Mirel Rădoi, care a ales să preia formația Gaziantep, gruparea roș-albastră a rămas fără antrenor principal. Deși pe lista scurtă s-au aflat mai multe nume, inclusiv cel al lui Marius Șumudică, variantele au căzut rând pe rând. Scopul imediat al campioanei este acoperirea postului cu un posesor de licență Pro, o cerință obligatorie pentru cupele europene.

Strategia patronului pentru a rezolva criza

În prezent, principala țintă a conducerii este Elias Charalambous. Cipriotul, alături de care echipa a câștigat campionatul, a refuzat într-o primă fază o întoarcere rapidă, însă Gigi Becali și-a asumat responsabilitatea de a-l convinge.

Oficialii clubului sunt optimiști în privința negocierilor purtate direct de finanțator. Președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a subliniat că nu mai este implicat în aceste discuții.

„Nu sunt noutăți. N-a discutat. Am schimbat mesaje cu Elias Charalambous. N-am discutat, eu nu mai discut. Gigi a zis că o rezolvă, atunci o rezolvă probabil. Cred că o rezolvă”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Omul de afaceri a detaliat planul prin care intenționează să obțină semnătura tehnicianului, bazându-se pe o abordare personală. Potrivit acestuia, Charalambous are rețineri de imagine în a reveni la doar o lună de la plecare.

„El a spus că ar veni, dar îi e rușine ce să zică. Cum să pleci și să te întorci după o lună? O să vorbesc acum cu el. Eu o să-i spun în felul următor: Tu nu îmi vii antrenor, tu vii la o echipă care te-a ajutat. O echipă care are nevoie de tine o lună și jumătate. Vii o lună și jumătate în vacanță, pentru că avem nevoie de tine ca antrenor, pentru că nu ne permite regulamentul. Nu e nevoie să vină acum Charalambous. Am nevoie să vină peste două săptămâni. Am nevoie de diploma lui. Refuză el, dar nu mă refuză pe mine. Îl refuză el pe MM, dar nu pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali, nu? Eu așa cred”, a transmis Gigi Becali, la același post de televiziune.

