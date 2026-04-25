FCSB a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep. Deși interimarul Lucian Filip a obținut un succes cu Petrolul, scor 3-1, echipa caută o soluție definitivă pentru banca tehnică. Gigi Becali a transmis că intenționează să fie din nou activ în viața echipei, însă este dispus să facă un compromis clar cu noul principal.

Finanțatorul a precizat că antrenorul va trebui să accepte implicarea sa tactică, în schimbul promisiunii că patronul nu va mai discuta public aspecte legate de echipă.

„Antrenori români și străini cu nume au spus: corespundem cerințelor, numai să nu spun niciodată echipa înainte de meci și să nu vorbesc. Dacă omul o să-mi spună așa: 'Tu faci echipa și schimbările, dar nu spui și nu vorbești la televizor', bat palma cu el și mă țin de cuvânt”, a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.

Lista lui Mihai Stoica și refuzul lui Charalambous

Potrivit ultimelor informațiilor, Elias Charalambous a fost prima variantă abordată, dar cipriotul a declinat o revenire imediată. Acesta își dorește să preia un lot din vară, pentru a putea coordona toată perioada de pregătire. Cu toate acestea, Gigi Becali așteaptă o întâlnire față în față la București pentru a încerca să îl convingă să se răzgândească.

În același timp, Mihai Stoica gestionează o listă cu aproximativ 20 de antrenori. Becali a explicat că procesul de selecție necesită timp și că preferințele sale legate de religia viitorului antrenor nu sunt obligatorii.

„Nu mai fac ca pe vremuri, hai, repede. Răbdare. Nu știu cine e, MM face. MM a zis că are 20 de antrenori pe listă. I-am zis lui Mihai să aibă puțină răbdare. MM așa vrea, antrenor străin. Să recunosc, sunt nebuniile mele. Eu vreau un ortodox. Dacă se poate, bine. Dacă nu, și altceva. Poate să fie și străin, și de orice religie”, a mai zis patronul FCSB.

De asemenea, omul de afaceri a adăugat că va lua decizia finală după rugăciune: „Sunt mulți pe listă! Și români, și străini. Merg la biserică, mă rog. Nu că te rogi pentru antrenor, ci să-ți dea gândul bun”.