Gigi Becali se întâlnește azi cu Elias Charalambous! Ce va face FCSB în cazul unui nou refuz

FCSB încearcă să îl convingă pe Elias Charalambous să revină la echipă, după ce Mirel Rădoi a părăsit echipa în plin play-out.

Elias Charalambous a plecat de la FCSB după un mandat de trei ani, în urma ratării play-off-ului. Mirel Rădoi, succesorul său, a stat pe bancă la doar 5 partide din play-out, iar ulterior a dat curs ofertei de la Gaziantep.

După plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB l-a contactat imediat pe Elias Charalambous pentru a-i propune să revină la echipă pentru acest final de sezon, însă cipriotul a refuzat.

FCSB nu renunță însă la această idee, iar Gigi Becali va avea o întâlnire cu Elias Charalambous. Luni, cipriotul este așteptat în România pentru a participa la o acțiune în care jucătorii și membrii staff-ului din sezonul trecut vor fi premiați pentru performanțele avute.

Mihai Stoica este încrezător că Gigi Becali îl va putea convinge pe Elias Charalambous să accepte o revenire măcar până în vară, chiar dacă cipriotul a refuzat în primă fază.

"Charalambous a spus că nu vine. Acum, s-a trecut la nivelul următor: va ataca Gigi. Eu știu că Gigi poate să fie foarte persuasiv. Luni este o întâlnire, Elias va veni la o acțiune unde jucătorii și membrii staff-ului vor primi câte un ceas personalizat. Teia Sponte, prietenul nostru foarte bun, are o întâlnire cu el. I-am spus: 'Gigi, dacă ai putea să mergi acolo, pe tine nu te poate refuza'.

Eu îl știu pe Elias. Elias e un tip pe care Gigi ar putea să îl topească instant. Ar fi excepțional ca Elias să înțeleagă că el ne poate ajuta foarte mult. Sper să nu țină cont de ceea ce s-ar putea înțelege, că se întoarce după o lună și nu știu ce. Până la urmă, e sezonului lui și trebuie să-l termine", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Ce va face FCSB în cazul în care Charalambous refuză din nou

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat că are o listă pregătită cu alte variante în cazul în care Elias Charalambous nu își va schimba decizia.

"Am lista pregătită. În momentul în care Gigi dă OK-ul, îi prezint nume cu nume. Pe listă sunt mulți, dar nu e vorba de Liverani, Gilardino sau Pirlo", a mai spus Mihai Stoica.

La partida cu Petrolul (3-1), pe banca celor de la FCSB au stat interimarii Lucian Filip și Alin Stoica. Cei doi au posibilitatea de a rămâne în acest rol timp de o lună de la plecarea lui Mirel Rădoi. Ulterior, campioana trebuie să numească un tehnician cu Licență Pro.

Publicitate
