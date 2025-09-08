Deși piteștenii sunt acum dispuși să-l cedeze pe fundașul central, Gigi Becali a anunțat că el este cel care blochează mutarea, decis să ofere "o lecție" conducerii argeșene.



După săptămâni de negocieri eșuate, în care FCSB oferea un milion de euro, iar FC Argeș cerea dublu, situația s-a inversat complet. Patronul campioanei susține că a fost informat de disponibilitatea argeșenilor de a-l vinde pe Tudose, însă răspunsul său a fost unul tranșant.



"Cei de la FC Argeș spun acum că sunt de acord să-l dea, dar nu mai vreau eu. Trebuia să dau o lecție de data asta. Când dau banii, lumea trebuie să accepte și să stea drepți!", a tunat Gigi Becali, potrivit GSP.



Finanțatorul roș-albaștrilor a continuat tirada în stilul caracteristic, afirmând că vrea să impună un exemplu în fotbalul românesc. "Ei vor acum să-l dea, dar nu mai vreau eu! Ca să dau un exemplu. Să se învețe minte! Faci ca Becali. Să stea toți drepți când sună Becali. De asta e FCSB, 'Faci Ce Spune Becali'. La revedere, tată! Cu Becali nu te joci", a mai zis omul de afaceri.



Cum s-a încercat păcălirea celor de la Benfica



Tensiunile dintre cluburi au atins apogeul când s-ar fi încercat o manevră pentru a ocoli clauza prin care Benfica, fostul club al lui Tudose, deținea 50% din drepturile federative ale jucătorului. Gigi Becali a dezvăluit public schema propusă, care a provocat un scandal ajuns până în presa din Portugalia.



Planul, conform spuselor lui Becali, era ca FCSB să ofere oficial doar 400.000 de euro pentru Tudose, astfel încât Benfica să încaseze doar 200.000 de euro. Diferența de 600.000 de euro, până la milionul promis, urma să fie plătită de FCSB către FC Argeș sub forma unui alt transfer, pentru un alt jucător, prejudiciindu-i astfel pe lusitani.

