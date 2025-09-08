Fundașul central brazilian Leo Bolgado, de la CFR Cluj, va îmbrăca tricoul vișiniu, deși se afla și pe radarul vicecampioanei.



În Giulești nu a sosit singur. Rapid a rezolvat "la pachet" și aducerea mijlocașului Alin Fică, de la aceeași echipă.



Milionul care a schimbat destinația



După ce a ratat transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș, Gigi Becali își reîndreptase atenția către Leo Bolgado, o țintă mai veche a sa. Patronul celor de la FCSB a ezitat însă să facă o ofertă oficială, în contextul în care Neluțu Varga solicita cel puțin 700.000 de euro pentru apărătorul brazilian.



De această întârziere a profitat Dan Șucu. Potrivit informațiilor oferite de Fanatik, Rapid a intrat pe fir și a ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru transferul la pachet al lui Bolgado și Alin Fică, pentru suma totală de un milion de euro. Mai mult, clubul din Gruia și-a păstrat și un procent de 20% dintr-o eventuală vânzare viitoare a oricăruia dintre cei doi fotbaliști.



Leo Bolgado, ajuns la 27 de ani, va semna un contract valabil pe trei sezoane cu Rapid. De cealaltă parte, Alin Fică (24 de ani) se va lega de clubul giuleștean pentru următoarele cinci sezoane.



Sosirea lui Bolgado era esențială pentru antrenorul Costel Gâlcă, mai ales după accidentarea lui Cristian Ignat, care va fi indisponibil până anul viitor. Brazilianul se va lupta pentru un loc în primul unsprezece cu Denis Ciobotariu și Lars Kramer.

