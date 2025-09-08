Jurnaliștii lusitani au preluat declarațiile patronului de la FCSB și au taxat dur tentativa de fraudare a clubului Benfica, care deține 50% din drepturile federative ale fundașului.



Planul, povestit în detaliu chiar de Becali, a fost catalogat drept "incredibil" și "bizar" de către publicația A Bola. Finanțatorul campioanei României a mărturisit în direct cum, la propunerea lui Dani Coman, președintele de la FC Argeș, urma să se realizeze o "românească" pentru a diminua suma care i se cuvenea clubului din Lisabona.



Concret, transferul oficial al lui Tudose trebuia parafat pentru 400.000 de euro, sumă din care Benfica ar fi încasat jumătate, adică 200.000 de euro. Restul banilor, până la un total de un milion de euro, urmau să ajungă la piteșteni printr-o tranzacție paralelă. "Făceam o românească. Transferam un jucător pe 600.000 și-i păcăleam pe Benfica", a povestit Gigi Becali.



"Un episod bizar cu mulți bani"



Reacția portughezilor nu a întârziat să apară. Sub titlul "Incredibil! S-a discutat o schemă în România pentru a o păcăli pe Benfica", ziariștii de la A Bola au prezentat pe larg cazul. "Mario Tudose, un fundaș central care a fost doi ani la Benfica, este protagonistul unui episod bizar în care mai sunt implicați Gigi Becali și mulți bani", au mai scris aceștia.



În ciuda imoralității evidente a planului, Becali nu a arătat nicio urmă de regret, ba chiar a oferit o justificare halucinantă pentru tentativa de a înșela clubul portughez. "Singurul lucru ilegal era că o înșelam pe Benfica. Fac o mie de imoralități ca să-i înșel pe străini și să rămână banii în țara mea", a mai zis patronul FCSB.



În cele din urmă, mutarea a picat, dar nu din cauza schemei propuse. Negocierile s-au blocat definitiv în momentul în care FC Argeș a solicitat o sumă mai mare, gest care l-a iritat pe Becali și l-a făcut să renunțe complet la aducerea lui Mario Tudose.

