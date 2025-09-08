Aflată la 14 puncte în spatele liderului oltean, FCSB a primit un avertisment clar din partea lui Giovanni Becali. Cunoscutul impresar consideră că singura șansă pentru roș-albaștri și pentru ardeleni este să renunțe la rotația masivă a jucătorilor în meciurile din campionat.



Lider neînvins după opt etape, cu 20 de puncte, Universitatea Craiova pare de neoprit, în timp ce marile rivale la titlu, FCSB și CFR Cluj, se zbat în a doua jumătate a clasamentului, pe locurile 13 și 14.



"Trebuie să termine cu echipele de sacrificiu!"



Giovanni Becali a tras un semnal de alarmă și a subliniat că misiunea de a recupera diferența va fi aproape imposibilă dacă oltenii își mențin ritmul. Soluția, în viziunea sa, este una singură: folosirea celor mai buni jucători meci de meci, pentru a nu mai pierde puncte prețioase.



"Va fi greu pentru FCSB și pentru CFR. Vor ajunge în play-off, asta e sigur. Dar dacă se continuă în ritmul acesta, cu diferența asta de puncte, e greu să îi prinzi. Craiova și-ar permite să piardă două meciuri în play-off, dar asta înseamnă să le câștige ceilalți pe ale lor", a punctat impresarul pentru Fanatik.



Acesta a oferit și soluția concretă pentru cele două formații.



"Eu cred că atât CFR, cât și FCSB trebuie să joace cu cel puțin 7-8 jucători din echipa de bază meciurile din campionat. Englezii ce să mai zică? Joacă 80 de meciuri pe an... La noi, nu, dom'ne, două echipe. Nucleul unei echipe trebuie să fie de minim 6-7 jucători", a adăugat Becali, oferind și modelul cluburilor de top: "Ei pun 4-5, dar titularii sunt toți pe bancă. Dacă e ceva și sunt conduși, intră în minutul 60-70 și schimbă tabela".

