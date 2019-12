Pintilii nu e singurul! Ce alti jucatori din Liga 1 vor sa devina antrenori in perioada urmatoare

Alti multi jucatori activi se gandesc sa ramana in fenomen dupa ce pun ghetele in cui.

Cu accidentari din ce in ce mai dese si mai dificile, Mihai Pintilii (35 ani) se gandeste serios sa agate ghetele in cui. In aceasta iarna sau in vara viitoare, mijlocasul de la FCSB ar putea sa se dedice exclusiv antrenoratului. El a fost deja cooptat in mod neoficial in functia de antrenor secund, in mandatele lui Bogdan Andone, Vergil Andronache si Bogdan Arges Vintila, si urmeaza sa se inscrie la cursuri pentru a-si lua licentele necesare exercitarii profesiei.

Andrei Cristea, actualul atacant al lui Poli Iasi, este si el la ultimul sezon ca jucator activ. In aceasta vara, dupa revenirea in Copou, fostul fotbalist de la Dinamo, FCSB, Poli Timisoara, FCM Bacau sau CSU Craiova a anuntat ca s-a inscris la Scoala de Antrenori, pentru a obtine licenta A UEFA, iar din vara viitoare ar putea fi inclus in staff-ul lui Mihai Teja, ca secund, cu acte in regula. De asemenea, Andrei Ciolacu, fost jucator la Rapid si international U21, a fost cooptat deja in staff-ul tehnic al giulestenilor si va antrena echipa U16, desi are doar 27 de ani.

Pe langa fostii jucatori care activeaza in campul muncii, in iulie 2019, la cursurile pentru licenta A UEFA au fost admisi Costin Lazar, Bogdan Miron si Ionut Stancu, in timp ce la cursurile pentru licenta B UEFA sunt inscrisi Cristian Danalache, Andrei Patache, Vasile Jula, Andrei Vitelaru si Valentin Badoi. De asemenea, este de asteptat ca respinsii de la examenul de admitere pentru licenta PRO din acest an - Ionut Lutu, Giani Kirita, Tibi Balan sau Sergiu Radu, sa se implice mai activ in fotbal in perioada urmatoare.

Conform informatiilor existente, ar vrea sa se dedice profesiei de antrenor si ar dori sa se inscrie la cursuri in perioada urmatoare jucatorii Lucian Filip (FCSB / 29 ani), Florin Gardos (CSU Craiova / 31 ani), Andrei Marinescu (CSU Craiova / 34 ani), Cosmin Vatca (CFR Cluj / 37 ani), Ovidiu Hoban (CFR Cluj / 36 ani), Andrei Muresan (CFR Cluj / 34 ani), Catalin Straton (Dinamo / 30 ani), Alexandru Dandea (Astra / 31 ani), Mihai Roman (FC Botosani / 35 ani), Daniel Novac (Chindia / 32 ani), Cornel Dinu (Chindia / 30 ani), Razvan Dalbea (FC Hermannstadt / 38 ani), Srdjan Luchin (FC Hermannstadt / 33 ani), Vasile Olariu (Academica Clinceni / 32 ani), Gabriel Vasvari (Sepsi / 33 ani) si Razvan Plesca (Gaz Metan / 36 ani).