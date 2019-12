Belgienii scriu ca FCSB si Craiova se lupta pentru transferul lui Chipciu! MM Stoica, mesaj categoric: "Niciodata, dar niciodata nu s-a pus problema!"

Din articol FCSB, capitol inchis

Alex Chipciu va pleca de la Anderlecht.

Mijlocasul roman ar putea reveni in Liga 1. Jurnalistii belgieni de la Anderlecht-Online scriu ca FCSB si Craiova se lupta pentru aducerea lui Chipciu.

O eventuala revenire a lui Chipciu in Romania nu ar costa niciun euro cluburile din Liga 1. Anderlecht il lasa sa plece liber de contract.

FCSB, capitol inchis

Revenit de curand la FCSB, Mihai Stoica anunta ca nu se pune problema ca Alex Chipciu sa se intoarca la echipa lui Becali. Stoica recunoaste ca discuta des cu Chipciu si i-a recomandat acestuia sa continue in Vest.

"Nu s-a pus niciodata problema, eu cu Chipciu vorbim saptamanal... ca sa nu spun ca aproape zilnic, niciodata, dar niciodata nu s-a pus problema ca Alex Chipciu sa vina la Steaua. Nu am avut nici macar o discutie tangentiala referitoare la subiectul asta. Cineva a inventat o stire, din lipsa de ocupatie, a fost sunat Gigi, a spus ca-l asteapta cu bratele deschise, asa cum il asteptam si noi. Chipciu e copilul nostru, de numele caruia se leaga performante, stelist pur-sange, dar atat. Eu ii recomand, cum i-am recomandat mereu, sa joace in strainatate pe salariu bun, are 4 copii, deci o familie...", a declarat Mihai Stoica pentru ProTV.

Chipciu a jucat la FCSB in perioada 2012-2016 si a marcat 34 de goluri in 168 de meciuri. A castigat sapte trofee alaturi de FCSB, trei dintre acestea fiind titluri de campion. In varsta de 30 de ani, Chipciu are si 46 de selectii pentru echipa nationala, pentru care a marcat 6 goluri.