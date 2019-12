Cat de aproape e Budescu de un transfer la FCSB?! Ce spune Mihai Stoica despre ILUZIONISTUL Astrei

Gigi Becali a spus ca va incerca sa-l readuca pe Budescu la FCSB. Il vede varf pentru o noua echipa de titlu in 2020.

Mihai Stoica lasa de inteles ca stelistii se gandesc de mai mult timp la varianta Budescu si ca ideea lui Becali nu e una noua. Dupa un an in Arabia Saudita, Budescu s-a intors in Liga 1, la Astra, desi ii promisese lui Becali ca se va intoarce la FCSB. Patronul ros-albastrilor nu s-a suparat. Il vrea din nou pe fotbalistul care impresioneaza la Giurgiu.



"Budescu e jucatorul Astrei. S-a discutat mereu despre el la noi, nu e ceva nou la club. In privinta transferului... nu voi discuta niciodata despre un jucator care apartine unei echipe cu care suntem in lupta. Astra are mai multe puncte decat noi, eu o creditez chiar cu sanse la titlu!", a spus MM pentru www.sport.ro si PRO TV.

Budescu a fost alaturi de Sumudica la Al Shabab, apoi arabii nu l-au mai platit si romanul si-a reziliat unilateral contractul. FCSB a obtinut 3 milioane de euro in 2018 pentru transferul definitiv al lui Budescu.