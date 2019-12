A jucat doar 100 de minute la FCSB si a plecat pe usa din dos! Acum a primit o VESTE CRUNTA in Italia: a suferit o accidentare teribila

A plecat de la FCSB, dar cariera sa a primit o lovitura crunta.

Adrian Stoian a plecat de la FCSB in vara dupa ce a jucat extrem de putin pentru echipa lui Becali. Desi a negociat cu CFR pentru o mutare la campioana, Stoian a ales in cele din urma sa se intoarca in Italia, la Livorno.

Stoian, in varsta de 28 de ani, a suferit insa o accidentare teribila si va reveni la antrenamente abia in 2020. Stoian a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate ale genunchiului drept si a fost operat cu succes. Mijlocasul stanga va reveni insa pe teren abia peste 6 luni.

Stoian a jucat in doar doua meciuri pentru FCSB si a strans in total 100 de minute.