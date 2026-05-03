Petrolul – UTA, LIVE TEXT, ora 18:15! Partidă crucială la Ploiești

Gazdele nu au mai suferit un eșec pe teren propriu din 25 ianuarie 2026, când pierdeau în fața celor de la Farul cu 0-1. După acea partidă, galben-albaștrii au reușit să adune trei victorii și două rezultate de egalitate pe stadionul „Ilie Oană”. În schimb, trupa din Arad a înregistrat cinci succese și șase remize în cele 17 deplasări din stagiunea actuală.

Potrivit statisticilor, Petrolul s-a dovedit a fi cea mai periculoasă echipă la finalizare în play-out, având 37 de șuturi pe spațiul porții adverse. De cealaltă parte, UTA are 22 de astfel de execuții. Cu toate acestea, defensiva arădenilor este cea mai greu de depășit din play-out, cu doar 16 șuturi primite pe spațiul porții, spre deosebire de cele 23 încasate de prahoveni.

O altă armă importantă pentru oaspeți o reprezintă fazele fixe. Nu mai puțin de 22 dintre cele 50 de reușite ale celor de la UTA au provenit din astfel de momente ale jocului, clasându-se pe prima poziție din acest punct de vedere. La polul opus, ploieștenii au încheiat 14 confruntări fără să înscrie, un indicator pe care la finalul etapei trecute îl mai aveau doar Metaloglobus și Unirea Slobozia.