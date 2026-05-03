Petrolul – UTA, LIVE TEXT, ora 18:15! Partidă crucială la Ploiești

Prahovenii primesc vizita arădenilor duminică, de la ora 18:15, într-un meci în care ambele echipe au mare nevoie de puncte.

Gazdele nu au mai suferit un eșec pe teren propriu din 25 ianuarie 2026, când pierdeau în fața celor de la Farul cu 0-1. După acea partidă, galben-albaștrii au reușit să adune trei victorii și două rezultate de egalitate pe stadionul „Ilie Oană”. În schimb, trupa din Arad a înregistrat cinci succese și șase remize în cele 17 deplasări din stagiunea actuală.

Potrivit statisticilor, Petrolul s-a dovedit a fi cea mai periculoasă echipă la finalizare în play-out, având 37 de șuturi pe spațiul porții adverse. De cealaltă parte, UTA are 22 de astfel de execuții. Cu toate acestea, defensiva arădenilor este cea mai greu de depășit din play-out, cu doar 16 șuturi primite pe spațiul porții, spre deosebire de cele 23 încasate de prahoveni.

O altă armă importantă pentru oaspeți o reprezintă fazele fixe. Nu mai puțin de 22 dintre cele 50 de reușite ale celor de la UTA au provenit din astfel de momente ale jocului, clasându-se pe prima poziție din acest punct de vedere. La polul opus, ploieștenii au încheiat 14 confruntări fără să înscrie, un indicator pe care la finalul etapei trecute îl mai aveau doar Metaloglobus și Unirea Slobozia.

Avantaj istoric pentru arădeni în confruntările directe

Cele două grupări s-au mai duelat de 59 de ori în prima ligă. Palmaresul general le este favorabil arădenilor, care s-au impus în 27 de rânduri. Prahovenii au obținut 21 de victorii, în timp ce 11 partide s-au încheiat la egalitate. Primul meci direct a avut loc pe 17 august 1952, sub denumirile Flacăra Ploiești și Flamura Roșie, scor 2-4.

Prima victorie a ploieștenilor în fața rivalei de duminică a adus și cea mai severă înfrângere în campionat din istoria arădenilor, dar și cel mai clar succes al gazdelor pe prima scenă: 9-0 pe 7 octombrie 1956. La acea vreme, echipele erau conduse de pe bancă de Ilie Oană, respectiv Ion Reinhardt.

Ultimul succes al Petrolului în fața celor de la UTA în primul eșalon s-a înregistrat pe 17 martie 2023, scor 1-0. Cea mai recentă dispută directă din prima ligă a avut loc pe 8 decembrie 2025, atunci când formația din Arad a câștigat cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat de Alin Roman.

