Petrescu e gata sa FUGA de acasa pentru finala campionatului: "Poate fi pe banca la finala cu Craiova!"

CFR Cluj s-a impus in al doilea meci consecutiv iar titlul se decide in meciul direct cu Universitatea Craiova.

Ardelenii au castigat in deplasarea cu FCSB si s-au dus la doua puncte deasupra Craiovei in clasament, insa oltenii au meciul in minus cu Astra Giurgiu, pe care l-ar putea castiga la 'masa verde' dupa noile cazuri de Covid-19 aparute.

Marele absent al CFR-ului este Dan Petrescu, care a fost infectat cu coronavirus, insa ar putea reveni pe banca in finala cu Craiova. Marius Bilasco, directorul de scouting al ardelenilor a vorbit despre conditiile ca 'Bursucul' sa ia loc pe banca.

"Vom vedea daca va fi pe banca la Craiova, trebuie urmate niste protocoale, el este in izolare acasa. Daca rezultatele testelor vor fi bune e posibil sa fie si pe banca", a spus Bilasco la finalul meciului.