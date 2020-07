Conspiratie impotriva lui CFR Cluj?! "Cineva vrea sa le bage bete in roate!" Un nume mare din fotbalul romanesc analizeaza lupta pentru titlu!

Playoff-ul Ligii 1 se va incheia in mai putin de o saptamana.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a analizat lupta pentru titlu. El considera ca celor de la CFR Cluj li s-au pus bete in roate, dar ca acestia vor face o figura frumoasa in urmatoarele zile in care trebuie sa dispute 3 partide extrem de dificile.

"Cu CFR n-a fost in regula. Cineva a vrut sa le bage bete in roate sau altceva a fost acolo! Craiova e aproape de titlu, 65-70% Craiova e campioana. Are de partea ei si meciul egal cu CFR-ul. Dar poate si pierde, clujenii sunt odihniti. Va juca mai bine, o sa vedeti. Tare ma tem ca Universitatea Craiova nu bate CFR-ul. Dar are si avantajul meciului egal", a declarat Dumitru Dragomir la Digi Sport.

Daca rezultatele ultimelor teste anti-Covid sunt negative, CFR Cluj revine astazi pe teren, de la ora 21:30, contra celor de la FC Botosani. Vineri clujenii ar urma sa joace restanta cu FCSB, iar luni este programat meciul decisiv cu Universitatea Craiova.

De cealalta parte, pana la meciul cu echipa lui Dan Petrescu, oltenii vor infrunta miercuri, de la ora 21:30, Astra Giurgiu.

In acest moment, Universitatea Craiova are 4 puncte peste CFR Cluj in fruntea clasamentului, ardelenii avand un meci in minus.