Petre Grigoras revine in fotbal! Cu cine a semnat

Petre Grigoras s-a intors la SSC Farul, echipa de la care fusese inlaturat in urma cu cateva luni.

Petre Grigoras s-a intos la SSC Farul, clubul de la care fusese inlaturat in vara, preluat intre timp de Ciprian Marica, anunta Gazeta Sporturilor.

"Au venit cinci, sase mii de oameni la ultimele meciuri din Liga a 3-a, ceea ce Farul n-a avut nici in primul esalon in ultimii 10-15 ani! Si erau foarte multi copii. Deci exista interes major."

"Sigur, e si echipa lui Gica la Ovidiu, unde face o treaba senzationala. Totusi, acolo e un club privat, in Constanta e un dor imens de Farul! Nu uitati ca am inceput la Farul, cu care am reusit acea promovare fantastica in liga intai impotriva tuturor, am obtinut apoi un loc cinci si am jucat finala Cupei Romaniei, adica cele mai bune performante din istoria clubului", a spus Grigoras.

SSC Farul e pe locul 15 in clasament, cu 6 puncte dupa sapte etape.