POLI IASI - DINAMO | Oferta de ULTIMA ORA pentru Nistor: "O sa-i facem oferta" Cine intra in concurenta cu FCSB

Dan Nistor a fost aproape de FCSB in ultima perioada.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Dezamagit de contractul de la Dinamo, Dan Nistor se gandeste sa plece de la Dinamo. Situatia la club este extrem de incinsa, iar o infrangere la Iasi ar putea duce la demieterea lui Bratu. Mai mult, conducere a anuntat ca jucatorii nu vor mai fi platiti pana cand nu vor ajunge pe loc de playoff.

Poli Iasi incearca sa profite de situatia de la Dinamo si sa ia cele trei puncte diseara si sa-l ia si pe Nistor.



"Nu ne intereseaza acest aspect (n.r demiterea lui Bratu), ne intereseaza punctele si sa urcam cat mai sus in clasament. Obiectivul este calificarea in playoff. Avem salariile la zi, pana acum n-au fost probleme din punct de vedere financiar, asa cum s-a intamplat in sezonul trecut. Am reusit sa aducem cativa jucatori importanti, i-am readus pe Qaka si Platini, iar in acest moment cred ca avem o echipa de playoff. Cred ca suntem favoriti in aceasta seara, dar nu ne intereseaza sa schimbam antrenorul de la Dinamo.

Bratu face o treaba foarte buna cu lotul pe care il are. Pe Nistor mi l-as dori in echipa, asa cum si domnul Becali si l-a dorit la FCSB. O sa-i facem o oferta, dar nu ne putem bate cu FCSB-ul (rade). Va dati seama daca a refuzat un milion de euro... Lasand gluma la o parte, cred ca Dinamo este in reconstructie si cei de acolo trebuie sa aiba rabdare", a spus Adrian Ambrosie la Prosport.