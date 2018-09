Becali l-a chemat la palat sa semneze, apoi a numit alt antrenor: "Am mai cerut o zi. Ma incanta ideea, insa Gigi n-a mai asteptat"

E unul dintre putinii antrenori pe care Becali a recunoscut ca-i place si care n-au apucat sa antreneze la Steaua!

Petre Grigoras e recunoscut pentru stilul sau ofensiv. Crede ca s-ar fi potrivit in Ghencea si dezvaluie ca a fost la un pas de a prelua echipa in 2010. A cerut insa o zi in plus de gandire, iar Becali s-a reorientat.

"Am ezitat. Marea majoritate a antrenorilor se urca imediat in maxima cand ii suna Becali si intreaba doar la ce ora trebuie sa ajunga la Palat. E drept, a fost un telefon surprinzator al lui Becali. Am zis ca sunt de acord, dar am cerut o zi in plus de gandire. Lotul nu era conturat, stiam ca acolo nu exista altceva decat titlul. Sigur, Becali ar fi adus intariri, ma incanta ideea de a lucra acolo, insa n-a mai asteptat raspunsul meu final. A plecat trenul. Nu-mi pare rau, pentru ca in octombrie 2010 am preluat Pandurii si am avut placerea de a lucra cu niste jucatori senzationali, ajunsi in scurt timp si la nationala", a spus Grigoras pentru Gazeta Sporturilor.