Florin Raducioiu DIVORTEAZA dupa 24 de ani: "Incepe procesul" Anunt de ULTIMA ORA

Florin Raducioiu divorteaza dupa 24 de ani!

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Fostul international roman a decis sa se desparta de sotia sa, alaturi de care era de 24 de ani. Raducioiu s-a mutat deja la Bucuresti, iar sotia si copiii sai au ramas in Italia, la Brescia.

Raducioiu a lucrat la nationala U15 a Romaniei si clubul Atletico Regal in ultima perioada.

"Da, s-au separat. Urmeaza procesul! Si va spun ca nu este vina lui El sta acum in Bucuresti! Astrid si copii sunt in Italia, la Brescia”, marturiseste un fost coleg din “Generatia de Aur”, conform libertatea.ro.

Raducioiu si Astrid au doi copii impreuna, Andrea, 22 de ani, si Alessandro, 20 de ani.

“Nu mai locuiesc in Italia in acest moment! Familia sta acolo, iar eu la Bucuresti. Baietii mei sunt destul de mari, iar eu… am o problema personala cu sotia! Insa, nu vreau sa intru in detalii acum”, a declarat pentru wowbiz.ro, Raducioiu.