PERFORMANTA URIASA: au devenit cei mai buni straini din Liga 1! Dan Petrescu e primul antrenor care castiga 3 TITLURI cu echipe din provincie

Este seara recordurilor in Liga 1! CFR Cluj bifeaza aduna record dupa record. In fapt, jucatorii si antrenorul ardelenilor sunt cei care ridica stacheta la un nivel ce va fi greu de depasit de acum inainte.

Culio si Arlauskis au devenit cei mai titrati jucatori straini din Romania. Cei doi au reusit sa-si treaca in CV-uri 4 titluri in Liga 1. Pana acum, Szukala, Peralta, Cadu, Nuno Claro si Camora erau lideri in acest clasament, fiecare cu cate 3 campionate castigate.

Si Dan Petrescu bifeaza un record greu de egalat. Este primul antrenor care reuseste sa castige trei campionate doar cu echipe din provincie: doua cu CFR si unul cu Urziceni.