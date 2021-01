PCH isi continua RAZBOIUL cu Pablo Cortacero, dupa despartirea de Aleix Garcia! "Gasca condusa de el i-a propus rezilierea contractului!" Ce suma ar putea sa incaseze jucatorul de la echipa

Cei de la PCH il ataca pe Cortacero, dupa ce acesta ar fi aprobabat rezilierea contractului lui Aleix Garcia, chiar daca nu avea drept de semnatura.

Dinamo a anuntat despartirea de jucatorul iberic in mediul online, iar dupa putin timp a sters postarea. La cateva ore distanta, jucatorul a oficializat pe Instagram plecarea de la club.

Reprezentantii Peluzei "Catalin Hildan" au sustinut ca Garcia purta discutii cu DDB pentru a se despartii de club pe cale amiabila. Cortacero ar fi garantat prin actul semnat ca ii va plati jucatorului in termen de 13 zile, 90 de mii de euro. Daca lucrul acesta nu s-ar intampla, jucatorul spaniol ar putea cere daune de 130 de mii de euro.

"Desi Aleix Garcia era implicat in discutii cu DDB, care ii pusese pe masa o oferta onesta, in beneficiul ambelor parti, (jucator-club) gasca condusa de Cortacero i-a propus rezilierea contractului cu efect imediat si in conditii dezastruoase pentru club.

Mai exact, Pablo Cortacero a semnat un acord cu jucatorul, prin care clubul Dinamo se obliga sa ii achite 90.000 € net, virati in termen de 13 zile, Aleix Garcia urmand sa devina astfel jucator liber.

Spaniolii au plusat! In cazul in care Dinamo nu va efectua plata in termenii stipulati, clubul se obliga sa ii plateasca daune lui Aleix Garcia, in valoare de 40.000 €, net. Suma totala, asadar, este de 130.000 de Euro, pe care jucatorul ar fi indreptatit sa o ceara printr-un eventual memoriu la FIFA.

Repetam! Toate acestea, in conditiile in care Cortacero & CO au cunostinta de faptul ca Aleix Garcia si clubul Dinamo, prin intermediul DDB, sunt angrenati deja in discutii menite sa rezolve lucrurile pe cale amiabila, in cu totul alte conditii, din care sa nu piarda nici una dintre parti.

Jucatorul a semnat, din pacate, fiind si el tot o victima a acestor indivizi fara scrupule. Reprezentantii lui Dinamo la FRF sunt Constantin Eftimescu si Cornel Talnar, singurii oficiali a caror semnatura este recunoscuta de catre forul in cauza", au scris cei de la Peluza "Catalin Hildan" pe Facebook.

AZI ÎNCEPEM SĂ LOVIM ÎNAPOI Cortacero & CO au dat astăzi încă o probă a ticăloșiei în care s-au angrenat la Dinamo....