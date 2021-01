Jucatorii spanioli de la Dinamo REFUZA sa revina la echipa! Ce i-ar fi transmis antrenorului Ionel Gane si ce se intampla cu Ante Puljic

Plecarile de la Dinamo sunt departe a se fi incheiat!

Unii dintre jucatorii spanioli au plecat de la echipa inca dinainte de pauza competitionala, iar altii refuza sa revina acum in cadrul lotului lui Ionel Gane.

Reunirea echipei a avut loc duminica, 3 ianuarie, insa pana acum tehnicianul nu a reusit sa conduca niciun antrenament avand la dispozitie lotul complet.

Potrivit GSP, mijlocasii Juan Camara si Aleix Garcia nu vor sa se alature coechipierilor lor pentru a pregati returul sezonului 2020/21. Cei doi i-ar fi transmis lui Gane ca nu se vor intoarce pana cand nu isi vor primi salariile restante.

"Mi-au transmis clar asta, spera si ei, ca noi toti de altfel, sa se rezolve cat mai grabnic problemele financiare. Am vorbit cu ei, asteapta ca managementul clubului sa solutioneze situatia financiara. Ei asteapta.

Puljic trebuie sa ajunga azi dupa-amiaza si, probabil, va fi la vizita medicala. Eu? Inca rezist! Cu munca, muncim cu totii la Saftica", a declarat Ionel Gane, potrivit GSP.

Conform aceleiasi surse, jucatorii il sustin pe Gane, dar s-au saturat de promisiunile nerespectate ale spaniolilor, de care tine rezolvarea situatiei dramatice din cadrul clubului.

In cazul in care conducerea lui Dinamo nu va trimite banii promisi in conturile clubului la finalul acestei saptamani, mai multi jucatori ar putea pleca de la echipa. Unii dintre ei sunt doriti de echipe din Liga 1, cum este si cazul lui Camara, pe care l-ar putea transfera Universitatea Craiova.