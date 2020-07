Achizitie SEXY la FCSB! Cine e blonda care nu-l pierde din ochi pe Sergiu Bus, atacantul momentului in Liga I

Proaspatul jucator al FCSB-ului e casatorit cu frumoasa Cristina, cu care are si un copil.

Achizitionat de Gigi Becali de la Gaz Metan pentru a rezolva criza de eficacitate de la FCSB, Sergiu Bus e un familist convins, avand o relatie de lunga durata cu sotia sa. Cei doi si-au unit destinele in vara anului 2016, iar intre timp a aparut pe lume si micuta Anais.

Interesant e faptul ca Bus n-a reusit sa se bucure din plin de nunta din urma cu 4 ani, intr-o perioada in care imbraca tricoul echipei Salernitana, in divizia a doua italiana. Astfel, pentru ca formatia sa a fost nevoita sa joace un baraj de mentinere in Serie B care nu fusese luat in calcul de Sergiu atunci cand si-a programat nunta, el a primit o invoire speciala, de o zi, dupa care a revenit in cantonament.

Pe contul de Instagram al Cristinei Bus (fosta Miclea) se pot vedea numeroase imagini in care cei doi pozeaza ca un cuplu extrem de fericit. De altfel, Cristina l-a urmat pe Sergiu peste tot pe unde acesta a evoluat (Anglia, Italia, Bulgaria), fiind si o prezenta constanta in tribune, pentru a se putea bucura pe viu de golurile sotului.