NELINISTE printre atacantii lui Becali! Cine este jucatorul care poate pleca de la FCSB dupa sosirea lui Sergiu Bus!

Transferul lui Sergiu Bus la FCSB ar putea insemna despartirea unui alt jucator de echipa lui Gigi Becali.

Visul patronului "ros-albastrilor" s-a indeplinit. Sergiu Bus este jucatorul pe care FCSB a reusit sa-l transfere liber de contract.

Aceasta mutare poate sa insemne despartirea de Adi Petre, fotbalist adus la inceputul acestui an si care nu ii este tocmai pe plac lui Becali.

Atacantul adus din Danemarca a adunat 10 aparitii in tricoul lui FCSB, reusind doua goluri si o pasa decisiva, insa patronul echipei l-a ironizat ori de cate ori a avut ocazia.

Fotbalistul a semnat un contract pe 16 luni, iar Gigi Becali a afirmat recent ca se bucura de faptul ca nu l-a adus pentru o perioada mai lunga.

Avand in vedere ca Petre a jucat, in medie, aproximativ o repriza in cele 10 partide in care a fost introdus pe teren, nu este exclus ca patronul "ros-albastrilor" sa aleaga sa se desparta de el in aceasta vara, odata cu transferul lui Bus.