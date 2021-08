O nouă șansă pentru Patrick Petre? Tatăl său spune că ar avea loc la Dinamo: "Ar juca într-un picior"

Legenda câinilor a vorbit despre situația actuală a clubului.

După ce a scris istorie ca jucător în Ștefan cel Mare, Florentin Petre recunoaște că ar fi tentat de o revenire la echipa sa de suflet, ba mai mult, spune că și fiul său, Patrick, crescut la club, ar putea să facă față în acest moment la Dinamo.

"În ultima perioadă au venit oameni capabili, dar ținând cont că fără bani nu pot face absolut nimic… E imposibil să rezolvi niște lucruri făcute greșit în ultimii ani. Ce a făcut DDB a fost extraordinar pentru că a reușit să îi țină pe linia de plutire, dar dacă nu ai bani mulți ca să poți redresa lucrurile, este imposibil.

Nu poți să trăiești de pe o zi pe alta. Eu aș fi dispus să mă întorc, dar este destul de dificil pentru că nu știi ce se întâmplă acolo. Dinamo are conducători, antrenor bun, jucători de calitate. Dinamo suferă din trecut, nu din prezent. Am văzut că au un lot de jucători foarte tânăr, are un antrenor cu experiență. Eu îmi doresc ca Patrick Petre să revină în Liga 1 cât mai curând.



Juca în momentul de față fără probleme la Dinamo. Ar fi jucat și într-un picior, dar în piciorul stâng. Raphael Stănescu ar juca în momentul de față la orice echipă. Dacă îl duc la FCSB sau CFR, el joacă în orice moment", a declarat Florentin Petre, pentru Prosport.

