"Pai da' cum, in primul rand nici n-am vazut meciul!" :)) Reactia lui Becali in comedia anului: o schimbare pierduta telefonul lui Coman

Gigi Becali a fost incurcat de povestea SMS-ului pierdut, de la meciul cu Viitorul

Gigi Becali a avut o reactie amuzanta la Ora exacta in sport atunci cand a fost intrebat despre povestea SMS-ului trimis gresit, catre Florinel Coman, in repriza a doua a meciului cu Viitorul.

Gazeta Sporturilor a relatat astazi o scena comica din vestiarul FCSB. Gigi Becali i-a trimis din greseala lui Florinel Coman un SMS prin care ii cerea lui Mihai Teja sa faca o schimbare: "Iese Man, intra Roman."

Becali s-a incurcat in explicatii :)



"Ce? Pai, ce? Nu stiu despre ce vorbiti. Ce SMS?"

"Nu stiu eu asa ceva."

"Nu e adevarat asa ceva."

"Dar nu am dat eu SMS."

"Pai, dar cum, in primul rand nu am fost, am fost... Dar nici nu puteam sa dau SMS in primul rand, de-abia acum puteti sa ma prindeti ca acum sunt pe drumul spre Pitesti, ca nu prindea..."

"Nici nu stiu despre ce vorbiti, habar n-am despre ce vorbiti."

"Nici meciul nu l-am vazut, nici nu stiu despre ce vorbiti."

"Aaa, meciul cu Viitorul l-am vazut. Si ce e cu meciul cu Viitorul?"

"Habar n-am, nu stiu despre ce vorbiti dumneavoastra."

O SCHIMBARE PIERDUTA



La meciul cu Viitorul, Florinel Coman a fost scos din sarite de decizia lui Teja de a-l schimba dupa doar 6 minute scurse din repriza secunda. Asta pe fondul unui joc bun facut de Coman.

La iesirea de pe teren, Coman a refuzat sa dea mana cu Teja, si-a luat nervos geaca si a plecat spre vestiar.

Acolo, scrie Gazeta, Coman l-a sunat pe Gigi Becali ca sa ii ceara explicatii cu privire la schimbare.

Becali nu i-a raspuns la telefon.

Dupa cateva minute, Coman a primit pe telefon un SMS de la Gigi Becali in care scria scurt: "Iese Man, intra Roman".

Patronul s-a incurcat in butoane si a gresit destinatarul.

Interesant e ca in lipsa mesajului pe telefonul corect (al lui Mihai Stoica, dupa cum scrie Gazeta), Teja nu a mai facut si a treia schimbare in meciul cu Viitorul. Man n-a mai iesit, Roman n-a mai intrat.

Si mai interesant e ca acest episod a ajuns in presa, ceea ce inseamna ca Florinel Coman a ajuns la capatul rabdarii si si-a asumat un posibil iures la club.

"Bai, astia isi bat joc de mine!"



Florinel Coman a mai fost protagonistul unui moment tensionat in acest sezon, in toamna, cand pe banca era Nicolae Dica.

Motivul? La meciul cu Chiajna, Dica l-a trimis la incalzire inca din prima repriza si l-a bagat abia pe final, in minutul 84.

Coman a fost auzit de pe margine, cu doua minute inainte sa fie trimis pe teren, cand i s-a adresat unui coleg, in timpul exercitiilor de incalzire.

"Bai, astia isi bat joc de mine! M-au pus sa ma incalzesc 80 de minute degeaba."

La finalul meciului, Coman a iesit foarte nervos din stadion si nu a vorbit cu nimeni in drum spre autocar.

Adrian Boiangiu, secundul lui Mirel Radoi la U21, a fost cel care l-a calmat in parcare.

"Asta e, gata, taci din gura", l-a sfatuit antrenorul, care l-a luat in brate pe Coman ca sa il linisteasca.

