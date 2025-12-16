Genoa, echipă la care acționat majoritar este Dan Șucu de anul trecut, a avut un început de sezon de coșmar.



În primele nouă etape nu doar că nu a simțit gustul, dar „Grifonul” a înregistrat șase înfrângeri și trei remize. Primul succes a venit pe 3 noiembrie, într-o deplasare la Sassuolo, scor 2-0.



De atunci, echipa pare să fi „prins aripi”, cu doar o înfrângere în ultimele cinci etape, aceasta chiar împotriva compatriotului Cristi Chivu, într-un Genoa - Inter 1-2.



Retrogradează Genoa? Verdictul analiștilor îl pune pe Dan Șucu în gardă



La momentul redactării acestui articol, Genoa ocupă locul 16 în Serie A, cu 14 puncte, la egalitate cu locul 17 ocupat de Parma și la doar două distanță de Verona, echipă aflată în „zona roșie”.



În acest context, analiștii de la Football Meets Data au realizat o simulare care ar trebui să îi dea de gândit patronului de la Rapid București.



Potrivit sursei citate, Genoa are 20% să retrogradeze, 0,6% șanse să prinde TOP 6 și 0,2 să prindă loc în primele cinci la finalul stagiunii.

