Retrogradează Genoa? Verdictul analiștilor îl pune pe Dan Șucu în gardă

Retrogradează Genoa? Verdictul analiștilor &icirc;l pune pe Dan Șucu &icirc;n gardă Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Genoa nu a avut un început prea bun de sezon.

TAGS:
Genoadan sucuRapid Bucuresti
Din articol

Genoa, echipă la care acționat majoritar este Dan Șucu de anul trecut, a avut un început de sezon de coșmar. 

În primele nouă etape nu doar că nu a simțit gustul, dar „Grifonul” a înregistrat șase înfrângeri și trei remize. Primul succes a venit pe 3 noiembrie, într-o deplasare la Sassuolo, scor 2-0.

De atunci, echipa pare să fi „prins aripi”, cu doar o înfrângere în ultimele cinci etape, aceasta chiar împotriva compatriotului Cristi Chivu, într-un Genoa - Inter 1-2.

Retrogradează Genoa? Verdictul analiștilor îl pune pe Dan Șucu în gardă

La momentul redactării acestui articol, Genoa ocupă locul 16 în Serie A, cu 14 puncte, la egalitate cu locul 17 ocupat de Parma și la doar două distanță de Verona, echipă aflată în „zona roșie”.

În acest context, analiștii de la Football Meets Data au realizat o simulare care ar trebui să îi dea de gândit patronului de la Rapid București.

Potrivit sursei citate, Genoa are 20% să retrogradeze, 0,6% șanse să prinde TOP 6 și 0,2 să prindă loc în primele cinci la finalul stagiunii.

Pentru Genoa urmează acum duelul cu Atalanta în cadrul etapei #16 din Serie A, penultimul meci din anul 2025. „Grifonul” va încheia anul cu un meci în deplasare la AS Roma, luni, 29 decembrie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București
&bdquo;Comoara ascunsă&rdquo; a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la c&acirc;teva ore de București
ARTICOLE PE SUBIECT
Rom&acirc;nia ar putea avea trei echipe &icirc;n Champions League! Este posibilă și prezența unor cluburi din afara Europei
România ar putea avea trei echipe în Champions League! Este posibilă și prezența unor "cluburi din afara Europei"
Ladislau Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi: &bdquo;E deranjant!&rdquo;
Ladislau Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi: „E deranjant!”
Cu Buzăul nu e de glumit! Victorie la Minaur Baia Mare acasă și Dinamo chiar tremură pentru titlu
Cu Buzăul nu e de glumit! Victorie la Minaur Baia Mare acasă și Dinamo chiar tremură pentru titlu
ULTIMELE STIRI
Un fost antrenor de la Inter a văzut ce face Chivu și a reacționat imediat
Un fost antrenor de la Inter a văzut ce face Chivu și a reacționat imediat
Ăștia fotbaliști! Echipa din Champions League cu 7 meciuri &icirc;n 23 de zile e lider &icirc;n campionat și la un punct de primăvara UCL
Ăștia fotbaliști! Echipa din Champions League cu 7 meciuri în 23 de zile e lider în campionat și la un punct de primăvara UCL
Jucătorul de care Chivu nu-și permite să se atingă: dezvăluirea italienilor
Jucătorul de care Chivu nu-și permite să se atingă: dezvăluirea italienilor
OUT! Pleacă de la Tottenham &icirc;n ianuarie
OUT! Pleacă de la Tottenham în ianuarie
Jucătorii lui Reghecampf, la capătul răbdărilor: &bdquo;Nu ne mai antrenăm!&ldquo;. Culisele unui caz exploziv
Jucătorii lui Reghecampf, la capătul răbdărilor: „Nu ne mai antrenăm!“. Culisele unui caz exploziv
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Sf&acirc;rșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi &icirc;n FIFA Arab Cup

Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup

Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară &icirc;mpotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial

Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară împotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: Chiar e adevărat?

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"

Dinamo, culisele unui transfer spectaculos: ce șanse au &rdquo;c&acirc;inii&rdquo; pentru lovitura iernii &icirc;n &rdquo;mercato&rdquo;

Dinamo, culisele unui transfer spectaculos: ce șanse au ”câinii” pentru lovitura iernii în ”mercato”

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian



Recomandarile redactiei
Ăștia fotbaliști! Echipa din Champions League cu 7 meciuri &icirc;n 23 de zile e lider &icirc;n campionat și la un punct de primăvara UCL
Ăștia fotbaliști! Echipa din Champions League cu 7 meciuri în 23 de zile e lider în campionat și la un punct de primăvara UCL
Jucătorul de care Chivu nu-și permite să se atingă: dezvăluirea italienilor
Jucătorul de care Chivu nu-și permite să se atingă: dezvăluirea italienilor
Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;
Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“
Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine &icirc;n Rom&acirc;nia!
Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine în România!
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul
Alte subiecte de interes
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: &rdquo;Da, ni-l foarte dorim&rdquo;
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: Era mină de aur!
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut &icirc;n derby-ul de pe Giulești: Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
CITESTE SI
Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

stirileprotv Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice &icirc;ncălcarea protocolului de coaliție

stirileprotv USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice încălcarea protocolului de coaliție

&bdquo;Comoara ascunsă&rdquo; a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la c&acirc;teva ore de București

stirileprotv „Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!