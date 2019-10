Bilantul bataii de la finalul derby-ului! Cati ultrasi a interzis Jandarmeria pe stadioane dupa FCSB - Dinamo! Amenzi de 16.550 lei

Din articol Bilantul scandalului de la final: 10 ultrasi au fost interzisi pe stadioane

FCSB si Dinamo au remizat pe National Arena, scor 1-1. Finalul meciului a fost marcat de o bataie generala intre ultrasi pe gazon.

FCSB si Dinamo au remizat in derbyul etapei a 12-a, scor 1-1 pe National Arena. Ciobotariu a deschis scorul pentru oaspeti, iar Florinel Coman a egalat. Golurile au fost marcate in prima repriza.

Bilantul scandalului de la final: 10 ultrasi au fost interzisi pe stadioane

Finalul meciului de pe National Arena a consemnat o bataie generala. Ultrasii lui Dinamo au incercat sa afiseze pe gazon un banner in memoria lui Catalin Hildan, moment in care rivalii au patruns pe teren pentru a-l fura. Lucrurile au degenerat, iar stewarzii si jandarmii au intervenit in forta.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, 10 dintre cei care au patruns pe gazon au fost interzisi pe stadioane pentru perioade cuprinse intre 6 luni si 1 an. Amenzile totale dictate de Jandarmerie se ridica la 16.550 lei. FCSB si firma de paza au fost amendate cu cate 5.000 lei.

"In urma partidei de fotbal dintre FCSB si FC Dinamo Bucuresti, disputata sambata, 05 octombrie, pe Arena Nationala, Jandarmeria Capitalei a luat urmatoarele masuri:



- Au fost constatate si aplicate 29 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 16.550 de lei, pentru participarea si provocarea de scandal, patrunderea pe suprafata de joc sau injurii si savarsirea de acte si gesturi obscene;

- 10 persoane au primit sanctiunea complementara de interzicere a accesului la competitii sportive pe o perioada de 6 luni sau 1 an;



- Totodata, au fost constatate si 4 fapte de natura penala, cu 6 autori, acestora fiindu-le intocmite actele de sesizare pentru infractiunea de detinere si folosire a obiectelor pirotehnice;

- Organizatorul jocului sportiv si societatea privata de securitate au fost sanctionate cu amenzi in valoare de 5.000 de lei fiecare, pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin conform legii, privind asigurarea conditiilor de siguranta a spectatorilor.



In continuare, in baza imaginilor avute la dispozitie, se vor face demersurile legale pentru identificarea si altor persoane care au comis fapte antisociale", se arata in comunicatul Jandarmeriei.