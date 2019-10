EXCLUSIV | Ce nota a luat Istvan Kovacs dupa derby! Arbitrul, acuzat de ambele echipe ca nu le-a dat cate un penalty; Becali: "Ne-a scos mingea din poarta!"

Adrian Porumboiu spune ca Istvan Kovacs a obtinut "calificativ superior" dupa prestatia din derby.

Adrian Porumboiu, fost mare arbitru si patron al lui FC Vaslui, spune ca Istvan Kovacs a avut o prestatie buna la FCSB 1-1 Dinamo. Chiar daca nu a acordat un penalty pentru Dinamo, Kovacs are o scuza: nu are acces la sistemul VAR.

Porumboiu: "Kovacs merita calificativ superior"

"A fost un meci extraordinar, fara sa exagerez. De mult nu am vazut doua echipe romanesti care sa joace la un astfel de intensitate. A fost un meci palpitant, au fost depasite multe asteptari. Toti cei de pe teren s-au depasit cu cel putin 3 clase. Unii si-au pus 5 clase! N-am vazut de mult atata daruire si atata patima pusa in fiecare faza de joc. Una peste alta, e un meci pe care poti sa-l vezi de multe ori. Acest meci nu a avut nicio legatura cu ce se joaca in Liga 1.



Haideti sa luam pe rand fazele de aseara. De data aceasta, ma rog, cu unele obiectiuni ce tin de latura greselii omenesti, eu ii acord un calificativ superior acestui arbitru Istvan Kovacs. Si vorbim despre un arbitru care nu a facut parte din galeria celor pe care i-am apreciat de-a lungul timpului. A facut un meci bun.

Erorile le putem discuta. Vorbim despre un 11 metri neacordat lui Dinamo, dar el nu avea cum sa vada. Nu avea cum sa vada ca jucatorul stelist si-a marit aria corpului. Daca vedea reluarea, sigur dadea penalty. Si eu in prima faza am spus ca nu e penalty. Pe reluare se vede ca aparatorul FCSB-ului desface bratul. Este o greseala umana. Daca avea VAR, Kovacs se uita si dadea penalty. E o eroare care trebuie inteleasa. Poate ca mai bine putea sa vada asistentul.

Mergand mai departe, eu i-as imputa un rosu neacordat. A fost in minutul 88 o intrare la Coman, una peste limita admisa.

Si ajungem la faza incriminata de cei de la FCSB, in care daca nu poti sa spui ca a fost o eroare intentionata. Si mai ales, el fluierase inainte. Nu stiu daca fundasii aia mai stateau jaloane daca nu fluiera arbitrul. Actiunea reusita de Tanase a fost pe fondul faptului ca fundasii adversi s-au oprit. Ca daca arbitrul nu fluiera, fundasii nu mai stateau jaloane.



Una peste alta, eu cred ca a fost un arbitraj foarte bun. Daca cineva vrea sa ma contrazica tehnic, eu accept.

Repet, daca as fi fost observator, eu i-as fi dat calificativ superior", a spus Adrian Porumboiu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.