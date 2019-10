EXCLUSIV | S-a razgandit Negoita! Dezvaluire surpriza: "E foarte interesat de echipa!" Florin Prunea i-a raspuns si lui Becali: "Poate a vazut alt meci aseara"

FCSB si Dinamo au remizat in derbyul de pe National Arena, scor 1-1.

FCSB si Dinamo au remizat in derby de Romania, scor 1-1 pe National Arena. Ciobotariu a deschis scorul pentru oaspeti, iar Florinel Coman a egalat. Cele doua echipe au acuzat fiecare cate un penalty neacordat.

Florin Prunea: "Poate Becali a vazut alt meci" // "Negoita este foarte interesat de echipa"

Florin Prunea a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Cred ca a fost unul dintre cele mai bune derbyuri din ultimii ani, ceea ce este meritul antrenorilor si al celor doua echipe. Chiar si al arbitrului, care, desi nu ne-a dat un 11 metri, a arbitrat ok.

Am dovedit ca atunci cand vrem, putem sa jucam fotbal. A fost o propaganda buna facuta fotbalului romanesc.

Realitatea este ca am avut partida in mana, cred ca am fost echipa mai buna, ocaziile foarte mari ne-au apartinut. I-am vazut pe baieti putin suparati dupa meci, dar le-am spus ca de aici trebuie sa plecam. Aveam nevoie de 3 puncte ca de aer, de aia i-am simtit putin dezamagiti pe baieti.



Eu nu am ce sa fac, trebuie sa merg inainte. Am venit intr-un moment neprielnic si oricine ar fi venit ar fi fost primit la fel. Chiar si Cornel Dinu, chiar si altii fosti dinamovisti.



Pentru noi este important ca ei sunt langa antrenori si langa jucatori, nu e important sa fie langa noi, conducatorii.



Pentru noi, Nistor este un jucator foarte important. Am vazut aseara doi jucatori care nu pot lipsi din primul 11 al nationalei: Nistor si Florinel Coman. Nistor, pe langa realizarile pe care le are, alearga extrem de mult. Uitati-va sa vedeti cat a alergat in ultimele etape. Este jucatorul din Liga 1 care alearga cel mai mult.

Cred ca patronul FCSB a vazut alt meci. La faza de care spune el a fost un atac violent al lui Gnohere. Era eliminare si lovitura libera pentru noi. Si nu se mai ajungea la ce spune el. Dar sa nu mai vorbim despre arbitraj, pentru ca Istvan Kovacs a avut unul dintre cele mai grele meciuri si l-a dus la capat ok.

Ciobotariu cel mic e un baiat cuminte, creste. E dintr-o familie buna. Dar avem si alti tineri buni, pe care trebuie sa ii crestem si de care trebuie sa avem grija. Il avem si pe Grigore. Avem copii care cresc; sigur, ei mai au mult de munca. Vorbim si de Moldoveanu, si de Neicutescu.

La intrebarea legata de vanzare va poate raspunde numai patronul nostru. Eu cu domnul Negoita vorbesc doar despre problemele echipei. Sigur, aceasta incertitudine nu e buna. Dar ca opinie personala pot sa spun ca patronul nu va vinde oricui. Daca voia sa vanda oricui, vindea pana acum. Dar il intereseaza soarta echipei. Din ce vad si din ce vorbesc cu dansul, il preocupa soarta echipei, nu vanzarea", a spus Florin Prunea la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.