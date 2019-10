"Sunt jucatori de care n-o sa mai auziti la FCSB!" Afirmatie incredibila a lui Andrei Marc dupa despartirea de echipa lui Becali. Despre ce ex-colegi spune ca vor fi trecuti pe linie moarta

Andrei Marc a apucat sa joace doar 180 de minute la FCSB in Liga 1. Dupa doua meciuri, el a fost trimis inapoi la Chiajna.

FCSB l-a transferat pe Andrei Marc (26 de ani) pentru doar doua meciuri. Fundasul central a bifat 180 de minute in tricoul ros-albastru, apoi a fost anuntat ca nu mai intra in vederile lui Bogdan Arges Vintila. Marc s-a intors la Chiajna, unde nu joaca.

Andrei Marc: "Sunt 7-8 jucatori la FCSB de care nu o sa mai auziti in primul 18"

Andrei Marc trece prin momente dificile. El a reziliat contractul cu FCSB si s-a intors la Chiajna, dar ilfovenii nu se bazeaza pe el. Fundasul se antreneaza de unul singur si asteapta sa "evadeze". Marc a vorbit la Digi despre situatia de la FCSB.

"Sunt 7-8 jucatori despre care nu o sa mai auziti pana la iarna in primul 18 de la FCSB, gen Salomao, Belu. Au un lot foarte numeros, sunt 28 de jucatori.

Mie mi s-a transmis ca nu mai este nevoie de mine, nu mai fac parte din lot. Primul meci l-am jucat fara antrenament. la al doilea meci, am facut un singur antrenament, pentru ca echipa a fost plecata la o partida din Europa League. Am jucat cu Iasiul. Cand am inceput sa ma pregatesc si sa cunosc echipa, nu am mai avut sansa sa joc. Mi-am dat seama ca nu am sanse sa joc cand i-a bagat pe Pintilii si Soiledis fundasi centrali", a spus Andrei Marc.