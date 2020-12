Mircea Rednic il ataca pe Ruben de la Barrera dupa infrangerea de la Medias: "Nu mi se pare normal sa fie atat de multe probleme musculare!" Ce spune despre greseala de incepator a lui Tordai

Viitorul a pierdut in deplasare cu Gaz Metan Medias, scor 0-1.

Dupa meci, Mircea Rednic, care a ajuns la a doua infrangere in trei meciuri la Viitorul, a declarat ca este nemultumit de pregatirea fizica a jucatorilor sai si a lasat sa se inteleaga ca aceasta este din vina fostului antrenor, Ruben de la Barrera.

"Am intrat in jocul lor, ei si-au urmarit intersul, au oprit jocul la fiecare faza, cadea cate unul, targa, carcei. Au avut jumatate de ocazie si au inscris. Nu ai voie sa faci greseli de genul asta. Am trei portari, in fiecare meci am jucat cu altul. Ma gandesc, poate din trei pot sa fac unul.

Am adus mingea in fata portii, dar nu am atacat-o cum trebuie. Am irosit foarte multe situatii. Trebuie sa evaluez lotul, echipa sufera, nu mi se pare normal sa fie atatea proleme. Au probleme din punct de vedere fizic. Sper ca dupa vacanta sa reusesc sa pun lucrurile la punct.

Trebuie sa fie schimbari, trebuie sa aducem un plus. Trebuie sa ne gandim foarte bine, sa avem concurenta pe posturi.

Nu vreau sa vorbesc, nu ar fi bine sa criticam un jucator sau altul. Toata lumea e de vina, inclusiv eu ca nu am reusit sa gasesc formula ideala, sa ma fac inteles.

Sunt inexpicabile atat de multe probleme musculare", a declarat Rednic la finalul meciului.