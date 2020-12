BREAKING NEWS | Gol EXTRATERESTRU RONALDO! A zburat ca un SUPEREROU si a marcat golul vazut acum in toata lumea! Ce a putut sa faca

Juventus si Parma s-au intalnit in etapa cu numarul treisprezece din Serie A.

Cristiano Ronaldo a sfidat din nou gravitatia si a reusit un euro-gol in meciul cu Parma. La o etapa dupa ce a ratat un penalty in meciul cu Atalanta, Ronaldo a inscris golul de 2-0 pentru Juventus in minutul 26 cu o lovitura de cap venita dupa un salt spectaculos al portughezului.

Acelasi Ronaldo a facut dubla in minutul 48 si l-a depasit pe Ibrahimovic in clasamentul golgheterilor din Serie A, cu 12 reusite.

CRISTIANO RONALDO DEFYING GRAVITY GOAL ???? pic.twitter.com/dqCU9K23uo — ᴅᴇᴠsᴇɴᴀ (Rᵃʲᵃˢᵗʰᵃⁿⁱ ) (@draupdi_mamta) December 19, 2020