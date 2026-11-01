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Partida Liverpool - Arsenal, din runda a noua de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Liverpool - Arsenal, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 18:30 Liverpool vine după victoria din runda trecută de campionat, scor 2-0, cu Brighton, dar și după calificarea în cupa ligii în fața lui Chelsea, la loviturile de departajare (6-5). „Cormoranii” se află locul cinci cu 15 puncte în opt meciuri. De cealaltă parte, Arsenal se află pe poziția a doua cu 21 de puncte în opt meciuri, la egalitate de puncte cu liderul Manchester City. „Tunarii” vin după dezamăgirea din cupa ligii cu Fleetwood, de unde au fost eliminați rușinos de o formație din liga a 4-a , dar și după victoria cu Everton, scor 2-0.

Arsenal, eliminată din Cupa Ligii de o echipă de Liga 4! Fleetwood a luat în serios meciul și a deschis scorul încă din minutul 21 prin Loupalo-Bi. Arsenal era așteptată să revină și a punctat abia în minutul 50, prin Viktor Gyokeres, dar ”tunarii” nu au reușit să înscrie golul victoriei și meciul a fost împins către loviturile de departajare, chiar dacă Arteta avea în teren jucători precum Kai Havertz, Lewis-Skelly, Gyokeres sau Zubimendi. La penalty-uri, cel care a ratat a fost Bruno Guimaraes. Haughey a transformat ultima lovitură de la 11 metri și a asigurat calificarea în sferturile competiției pentru micuța Fleetwood Town. Surpriza este una uriașă, dacă ne uităm pe cifre. Fleetwood Town are un lot evaluat la doar 2,8 milioane de euro, sub majoritatea echipelor din Liga 2 din România. De partea cealaltă, Arsenal este una dintre cele mai bine cotate echipe din lume, cu o valoare de piață totală de 1,4 miliarde de euro.

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