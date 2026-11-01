LIVE VIDEO Liverpool - Arsenal, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 18:30! Regal în Premier League: „cormoranii” sunt pe val

Liverpool - Arsenal, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 18:30! Regal în Premier League: „cormoranii” sunt pe val Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool - Arsenal este LIVE pe VOYO SPORT 1, de la ora 18:30.

TAGS:
LiverpoolArsenalPremier LeagueVoyoVOYO SPORT 1
Din articol

Partida Liverpool - Arsenal, din runda a noua de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Liverpool - Arsenal, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 18:30

Liverpool vine după victoria din runda trecută de campionat, scor 2-0, cu Brighton, dar și după calificarea în cupa ligii în fața lui Chelsea, la loviturile de departajare (6-5). „Cormoranii” se află locul cinci cu 15 puncte în opt meciuri.

De cealaltă parte, Arsenal se află pe poziția a doua cu 21 de puncte în opt meciuri, la egalitate de puncte cu liderul Manchester City. „Tunarii” vin după dezamăgirea din cupa ligii cu Fleetwood, de unde au fost eliminați rușinos de o formație din liga a 4-a , dar și după victoria cu Everton, scor 2-0.

  • Havertz arsenal imago1081865038
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Arsenal, eliminată din Cupa Ligii de o echipă de Liga 4!

Fleetwood a luat în serios meciul și a deschis scorul încă din minutul 21 prin Loupalo-Bi. Arsenal era așteptată să revină și a punctat abia în minutul 50, prin Viktor Gyokeres, dar ”tunarii” nu au reușit să înscrie golul victoriei și meciul a fost împins către loviturile de departajare, chiar dacă Arteta avea în teren jucători precum Kai Havertz, Lewis-Skelly, Gyokeres sau Zubimendi.

La penalty-uri, cel care a ratat a fost Bruno Guimaraes. Haughey a transformat ultima lovitură de la 11 metri și a asigurat calificarea în sferturile competiției pentru micuța Fleetwood Town.

Surpriza este una uriașă, dacă ne uităm pe cifre. Fleetwood Town are un lot evaluat la doar 2,8 milioane de euro, sub majoritatea echipelor din Liga 2 din România. De partea cealaltă, Arsenal este una dintre cele mai bine cotate echipe din lume, cu o valoare de piață totală de 1,4 miliarde de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ARTICOLE PE SUBIECT
108.000.000 de € în Premier League! Chelsea, la un pas să le ia fața lui Real Madrid și Liverpool
108.000.000 de € în Premier League! Chelsea, la un pas să le ia fața lui Real Madrid și Liverpool
100.000.000€! Liverpool vrea să-l transfere de la Real Madrid
100.000.000€! Liverpool vrea să-l transfere de la Real Madrid
Se pregătește un supertransfer pe axa Real Madrid - Liverpool!
Se pregătește un supertransfer pe axa Real Madrid - Liverpool!
Dramatism total! Liverpool - Chelsea s-a decis la penalty-uri în Cupa Angliei
Dramatism total! Liverpool - Chelsea s-a decis la penalty-uri în Cupa Angliei
ULTIMELE STIRI
„Un idiot nebun!” Rușii, atac nemilos la adresa secretarului de stat din Canada
„Un idiot nebun!” Rușii, atac nemilos la adresa secretarului de stat din Canada
Fotbalistul de peste 100.000.000 de € de la FC Barcelona a rupt tăcerea după ce s-a scris că pleacă în Premier League
Fotbalistul de peste 100.000.000 de € de la FC Barcelona a rupt tăcerea după ce s-a scris că pleacă în Premier League
Robert Niță și Ion Alexandru au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Robert Niță și Ion Alexandru au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Detaliul neștiut din spatele rupturii dintre Cordea și CFR Cluj: „Nu poți să accepți atât de ușor”
Detaliul neștiut din spatele rupturii dintre Cordea și CFR Cluj: „Nu poți să accepți atât de ușor”
”Pleacă Șumudică dacă CFR va fi depunctată?” Răspuns tranșant în direct la Matinalul VOYO SPORT LIVE
”Pleacă Șumudică dacă CFR va fi depunctată?” Răspuns tranșant în direct la Matinalul VOYO SPORT LIVE
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Diana Șucu i-a dat replica lui Pancu după declarațiile antrenorului la adresa lui Andrei Șucu

Diana Șucu i-a dat replica lui Pancu după declarațiile antrenorului la adresa lui Andrei Șucu

Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”

Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

Nuno Campos a anunțat o revenire de senzație la Dinamo: ”S-a întors la antrenamente”

Nuno Campos a anunțat o revenire de senzație la Dinamo: ”S-a întors la antrenamente”

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”


Recomandarile redactiei
”Pleacă Șumudică dacă CFR va fi depunctată?” Răspuns tranșant în direct la Matinalul VOYO SPORT LIVE
”Pleacă Șumudică dacă CFR va fi depunctată?” Răspuns tranșant în direct la Matinalul VOYO SPORT LIVE
Fotbalistul de peste 100.000.000 de € de la FC Barcelona a rupt tăcerea după ce s-a scris că pleacă în Premier League
Fotbalistul de peste 100.000.000 de € de la FC Barcelona a rupt tăcerea după ce s-a scris că pleacă în Premier League
Detaliul neștiut din spatele rupturii dintre Cordea și CFR Cluj: „Nu poți să accepți atât de ușor”
Detaliul neștiut din spatele rupturii dintre Cordea și CFR Cluj: „Nu poți să accepți atât de ușor”
Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”
Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”
„Un idiot nebun!” Rușii, atac nemilos la adresa secretarului de stat din Canada
„Un idiot nebun!” Rușii, atac nemilos la adresa secretarului de stat din Canada
Alte subiecte de interes
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!