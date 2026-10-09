Cum a numit-o Ovidiu Burcă pe Dinamo după ce Sepsi a cedat cu 2-0 pe teren propriu

Bucureștenii au controlat prima repriză și au deschis scorul în minutul 24, prin Martin Pascual, care a înscris cu o lovitură de cap. Alberto Soro a majorat avantajul în minutul 36, iar Dinamo a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri.

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Sepsi a încercat să revină în partea secundă, dar Cmilijanic a ratat cea mai mare ocazie a gazdelor, în minutul 75, când a trimis în bară, apoi a șutat peste poartă la mingea revenită din transversală.

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La finalul partidei, tehnicianul lui Sepsi a recunoscut că Dinamo a fost superioară și a evidențiat calitatea jucătorilor și organizarea echipei bucureștene.

„N-am decât să-i felicit, ne-a învins o echipă mai bună ca noi. Singurul meu regret e că am primit acel prim gol după o fază fixă. Știam că ăla e punctul lor forte. E foarte greu când primești gol la o fază fixă. În fine, încă o dată îi felicit, fiindcă au fost echipa mai bună astăzi.

Am arătat anumite momente, am ratat și ocazii, însă simțeam că au o viteză în plus față de noi... mulți jucători cred că un pic mai buni. Până la urmă, astea sunt lucrurile care fac diferența. Ne-a fost foarte greu astăzi în fața lor, ne-au pus în dificultate. Am încercat să facem un pressing agresiv, au acest portar... efectiv au un jucător în plus în teren! Încă o dată, am încercat cu mijloacele noastre, cu ideile noastre, să le facem față. Regretul meu e că am primit acel gol din fază fixă.

Și băieții din teren cred că au simțit că Dinamo e o echipă bună, bine lucrată, cu jucători valoroși”, a spus Ovidiu Burcă la flash-interviuri.

După victoria de la Sfântu Gheorghe, Dinamo a ajuns la 26 de puncte și își păstrează poziția de lider în Superligă. Sepsi ocupă locul 9, cu 13 puncte.