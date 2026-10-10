Andrei Burcă (33 de ani) și Alexandru Ioniță II (31) au suferit o înfrângere umilitoare în China.

Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II, „curentați” în China

Yunnan Yukun, echipa celor doi români, a fost învinsă în deplasare, scor 1-7, de Shanghai Shenhua, într-o partidă contând pentru etapa a 27-a din campionatul chinez.

Învingătorii au deschis scorul în minutul 12, iar învinșii au egalat în minutul 31. A urmat o umilință după reușitele pentru Shanghai Shenhua din minutele 43, 53, 57, 62, 75 și 81.

Burcă și Ioniță, titulari

Stoperul Andrei Burcă a fost integralist, în timp ce Alexandru Ioniță II, extremă stânga, a fost înlocuit a fost înlocuit în minutul 76.

Yunnan Yukun ocupă locul 5 în clasament, cu 38 de puncte, fiind în pericol să ajungă pe 6 la finalul etapei. Shanghai Shenhua se află pe poziția a opta, cu 34 de puncte.