U Cluj dorește să mențină nivelul ridicat, după ce în sezonul precedent a terminat pe locul secund în SuperLiga, iar în Cupa României a cedat la loviturile de departajare. În acest sens, ardelenii speră să realizeze două achiziții cu nume: Nicolae Stanciu și Andrei Burcă.

Ce se întâmplă cu transferul lui Andrei Burcă la U Cluj

Dacă la Nicolae Stanciu negocierile sunt avansate, U Cluj oferind un anunț în acest sens, situația lui Andrei Burcă părea trasă pe linie moartă.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 21 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Radu Constantea.

Conducătorul lui U Cluj a abordat și subiectul transferului lui Andrei Burcă. Radu Constantea a dezvăluit că mutarea nu a picat, iar clubul așteaptă răspunsul final din partea fundașului.

Mutarea depinde de o eventuală ofertă de prelungire a contractului din partea lui Yunnan Yukun. Dacă propunerea asiaticilor va întârzia să apară, atunci există șanse în continuare ca Andrei Burcă să ajungă la U Cluj.

„(n.r. - Andrei Burcă) Încă nu avem un răspuns final din partea lui. Așa e și la el, ca la Nicușor Stanciu. Așteaptă și el să se termine sezonul. În funcție de oferta pe care o va primi de prelungire, dacă o va primi, atunci va lua o decizie. Nu cred că este o decizie finală”, a declarat Radu Constantea la VOYO SPORT LIVE.