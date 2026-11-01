ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a realizat scorul sezonului, 137-33 (40-8, 33-10, 39-2, 25-13), cu campioana CS Rapid Bucureşti, care a aliniat junioarele, sâmbătă, în Sala ''Kati Szabo'', în etapa a cincea a Ligii Naţionale de baschet feminin.

''În contextul numeroaselor accidentări care afectează lotul echipei feminine de baschet, CS Rapid Bucureşti va aborda următoarea partidă din deplasare, împotriva formaţiei ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe din 31.10.2026, cu un lot completat de jucătoare junioare. Având în vedere indisponibilităţile din lotul de bază, clubul nostru a făcut demersuri pentru reprogramarea acestei partide, însă propunerea de amânare nu a fost acceptată. În aceste condiţii, echipa se va prezenta la meci cu jucătoarele disponibile, oferind totodată junioarelor oportunitatea de a evolua la nivelul primei echipe'', a precizat clubul Rapid într-un comunicat transmis înaintea meciului.

Cele mai bune de la gazde au fost Matehya Marie Bryant, cu 25 puncte, 16 recuperări, 4 pase decisive, Beage Riel Chut Dut, cu 25 p, 3 pd, Patricia Maria Haranguş, 25 p, 5 rec, 5 pd.

Cea mai mare diferenţă din acest campionat rămâne cea dintre CSM CSU Târgovişte şi CSU Politehnica Timişoara (127-13).

Vicecampioana CSM CSU Târgovişte a învins-o pe CS Universitatea Cluj-Napoca cu 84-58, în Sala ''Horia Demian''.

CS Oxigen Bucureşti a câştigat neaşteptat în faţa medaliatei cu bronz din sezonul trecut, FCC Baschet UAV Arad, cu 78-54.

Clasamentul

1. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 10 puncte

2. FCC Baschet UAV Arad 9

3. CSM CSU Târgovişte 9

4. CS Rapid Bucureşti 9

... Agerpres