A marcat și Alexandru Pantea, fostul jucător de la FCSB. Octavian Popescu a fost titular, iar pe final și-a făcut apariția și Adrian Șut.

Declarațiile lui Elias Charalambous după victoria cu Aris Salonic

Elias Charalambous a reacționat după prima sa victorie la Levadiakos și a transmis că este foarte mândru de elevii săi, mai ales pentru felul în care au gestionat criza de rezultate.

Fostul antrenor de la FCSB este convins că echipa va arăta din ce în ce mai bine după ce a reușit să spargă gheața.

”Am spus că acești băieți au dat totul și au încercat. Nu am ce să le reproșez. Cel mai important lucru pentru noi, dincolo de victorie, este că, deși rezultatele nu veneau, nu au existat nemulțumiri în vestiar. Jucătorii cu mai multă experiență au ținut grupul unit. Munca de zi cu zi și spiritul de echipă de care au dat dovadă băieții s-au văzut astăzi pe teren.

Sunt o persoană căreia nu îi plac scuzele. Nici după meciurile pe care nu le-am câștigat nu am căutat scuze. Pas cu pas, vom arăta din ce în ce mai bine. Munca nu se oprește niciodată, trebuie să continuăm. Vichos a făcut o cursă pentru că avea probleme la genunchi. Am discutat la pauză, acuza dureri și nu a mai putut continua. Sper să nu fie ceva grav, care să îl țină departe de teren pentru o perioadă lungă”, a spus Elias Charalambous după meci.