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Un scandal de proporții a izbucnit pe parcursul Cupei Mondiale 2026, iar protagonist a fost președintele uneia dintre țările gazdă, SUA, Donald Trump.

Donald Trump a recunoscut că a solicitat FIFA să revizuiască sancțiunea dictată împotriva golgheterului naționalei Statelor Unite, Folarin Balogun, înaintea meciului cu Belgia din optimile competiției care a avut loc în vară, în Canada, SUA și Mexic.

Folarin Balogun, salvat de Donald Trump la Cupa Mondială 2026

Reamintind, Folarin Balogun, cel mai bun marcator al Statelor Unite la ediția 2026 a Cupei Mondiale, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia (2-0), din 16-imi, după un fault dur. Ar fi trebuit să fie suspendat cel puțin o etapă și să rateze partida cu Belgia, din optimile de finală.

Numai că, ulterior, Federația de Fotbal a SUA a confirmat că Balogun va fi disponibil pentru meciul cu Belgia, după ce FIFA a hotărât să nu pună acum în aplicare suspendarea. În presa internațională au apărut informații potrivit cărora Casa Albă s-a implicat direct în acest caz și i-a solicitat președintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancțiunea dictată împotriva lui Balogun.

De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit FIFA într-un mesaj public.

Folarin Balogun ar putea face trecerea de la AS Monaco la Juventus

Acum, atacantul american Folarin Balogun, în vârstă de 25 de ani, este pregătit să facă un pas important în carieră, la o echipă cu pretenții mai mari. Este vizat de plecarea din Ligue 1 (campionat transmis LIVE și exclusiv de VOYO și VOYO Sport 1) și trecerea în Serie A.

Nu mai târziu de luna septembrie, transferul lui Folarin Balogun la Everton a eşuat după ce atacantul s-a răzgândit în privinţa mutării, după ce a făcut vizita medicală la baza de pregătire a clubului.

Problemele legate de vizita medicală au determinat Everton şi Monaco să renegocieze acordul iniţial de 40 de milioane de lire sterline pentru atacantul în vârstă de 25 de ani.

Internaţionalul american şi cele două cluburi au semnat un acord înainte de închiderea perioadei de transferuri, la ora 23:00, însă Balogun s-a răzgândit şi a renunţat la mutare.

Folarin Balogun, la Juventus pentru 50 de milioane de euro?!

Acum, se discută despre trecerea lui Balogun în Serie A, la Juventus! Presa din Italia notează ca torinezii vor forța mutarea în iarnă, dar este de așteptat ca transferul să se facă pentru aproximativ 50 de milioane de euro, cât este și cota de piață a atacantului american, potrivit Transfermarkt.

Format de Arsenal, Balogun a ajuns la AS Monaco în august 2023, chiar de la gruparea ”tunară”, pentru 30 de milioane de euro.

În acest sezon, el a adunat patru meciuri și nu a marcat. În total, de când a ajuns la AS Monaco, Balogun a adunat 95 de meciuri, 31 de goluri și 13 pase decisive.

Pentru Arsenal a adunat doar 10 meciuri, a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă.