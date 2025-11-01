"Șepcile roșii" au jucat în 10 oameni mai bine de o repriză, iar la finalul partidei, mijlocașul Ovidiu Bic a identificat momentele care au decis soarta meciului și a tras un semnal de alarmă în vestiar.



FCSB a deschis scorul prin Darius Olaru (min. 32), iar la scurt timp (min. 39), Murgia a văzut al doilea galben și a fost eliminat de arbitrul Adrian Cojocaru.



"Primul galben s-a dat prea ușor"



Pentru Ovidiu Bic, meciul s-a jucat practic în acele minute. Acesta a pus la îndoială și decizia arbitrului la primul avertisment primit de coechipierul său.



"După golul lui Olaru și cartonașul roșu s-a terminat meciul. Îmi doream foarte mult să câștigăm, dar nu am reușit", a punctat mijlocașul, care a adăugat: "Nu pot să-mi dau seama. La primul galben cred că s-a dat prea ușor, din ce am înțeles. La al doilea nu mi-am dat seama".



"Să muncim unul pentru celălalt"



Jucătorul "studenților" admite că echipa lui Cristiano Bergodi încearcă să implementeze un stil nou, dar recunoaște superioritatea FCSB-ului și cere o schimbare de atitudine.

"Noi încercăm să avem mai multă agresivitate, să ne adaptăm cât mai repede la ce spune mister, însă e foarte greu dacă nu schimbăm ceva. E o echipă foarte bună care te pasează. Cred că diferența s-a văzut", a continuat Bic.



În final, mijlocașul a oferit și soluția pentru ca U Cluj să depășească momentul dificil: "Gândul nostru în momentul de față ar trebui să fie la grupul nostru, să muncim mai mult și să muncim unul pentru celălalt".



După acest eșec, U Cluj rămâne pe locul 10, cu 17 puncte.

