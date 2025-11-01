Sâmbătă seară, de la ora 20:30, FCSB a întâlnit-o pe ”Cluj-Arena” pe ”U”, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, FCSB s-a impus cu 2-0, după ce Darius Olaru a realizat o ”dublă”. Căpitanul campioanei a marcat în ambele reprize: minutele 32 și 56.



Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu ”U” Cluj



FCSB a urcat, cel puțin temporar, după victoria cu ”U” Cluj pe locul șapte în clasament. Roș-albaștrii au acum, după 15 meciuri desfășurate în sezonul regulat, 19 puncte.



Cinci victorii, patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri a consemnat echipa pregătită de Elias Charalambous până în clipa de față.

FCSB se află la egalitate cu locul șase, ocupat de Oțelul. Gălățenii nu și-au disputat însă încă meciul din etapa #15, ea o întâlnește duminică pe FC Hermannstadt (locul 15).

Față de locul 5, FCSB e la mare distanță. FC Argeș a înregistrat 27 de puncte în 15 etape.



Cum arată clasamentul Superligii României

