Ionuț Cercel: ”Nu pot să zic că e un noroc, e o oportunitate!”

Ionuț Cercel a fost titular în centrul defensivei roș-albaștrilor, iar după meci, fotbalistul under-21 a mărturisit că se simte mult mai bine ca fundaș central decât în bandă, acolo unde era forțat să joace de către Gigi Becali.

Chiar dacă spune că nu se bucură de accidentările colegilor săi din defensiva lui FCSB, Cercel spune că a primit o șansă neașteptată și va face totul pentru a deveni titular.

”E postul pe care jucam la juniori la Farul. Mă simt mai bine acolo, mă simt mult mai sigur. Oriunde m-ar pune, sunt pregătit să joc. Nu pot să zic că e un noroc, e o oportunitate, sper să profit cât mai mult de această șansă și să mulțumesc pe toată lumea.

E foarte bine pentru noi, ne dă moral, e bucurie, sperăm să marcăm în continuare și să nu luăm goluri. Să zicem că în meciul cu UTA a fost o descătușare a noastră, sperăm să o ținem tot așa. Așa ar trebui, eu muncesc, nu profit de accidentarea, dar e o șansă de care trebuie să țin”, a spus Ionuț Cercel după meci.

